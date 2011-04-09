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OLİN EDİRNE : 71  ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 62 EDİRNE (A.A)

09 Nisan 2011 22:25

-OLİN EDİRNE : 71  ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 62 EDİRNE (A.A) - 09.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Olin Edirne, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 71-62 yendi. Maça hızlı başlayan Olin Edirne, karşılaşmanın başında Seibutis, Samardiski ve Reha'nın basketleriyle sayı üstünlüğünü ele geçirdi.  Olin Edirne 5. dakikayı 10-3, 8. dakikayı 14-7 önde geçerken, konuk ekip ise Buckman ve Polat ile bulduğu sayılarla farkın açılmasını önledi ve ilk periyot 23-11 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda da hızlı başlayan Olin Edirne, 15. dakikayı 32-13 önde geçti. Konuk ekip dış şutlardan Henderson, içerden de Prince ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da devre 41-28 Olin Edirne lehine tamamlandı. İkinci yarıya Samardiski ve Doliboa'nın sayılarıyla başlayan Olin Edirne, 23. dakikayı 48-36, 27. dakikayı 53-41 önde geçti. Kalan dakikalarda konuk takım farkı azaltsa da, üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım son çeyreğe 56-52 önde girdi. Son periyotta Antalya Büyükşehir Belediyespor farkı azaltmak için büyük gayret gösterdi. 34. dakikada farkı 2 sayıya (56-54) kadar indiren konuk takım, Seibutis ve Reha'nın üst üste bulduğu sayılara engel olamayınca fark son dakikada Olin Edirne lehine 7 sayıya kadar çıktı. Üstün oyununu son dakikalara taşıyan ev sahibi takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında salondan 71-62 galip ayrıldı. Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Ziya Özorhon xxx, Önder Yılmaz xxx Olin Edirne: Can xxx 11, Seibutis xxx 19, Samardiski xxx 16, Reha xxx 13, Doliboa xx 5, Erdal xx, Ginevicius xx 5, Caner xx 2, Ege xx, Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xx 9, Prince xx 15, Henderson xxx 21, Buckman x 4, Polat xx 7, Gökper x 3, Erdinç x 3 1.Periyot:23-11 Devre:   41-28 3.Periyot:56-52

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