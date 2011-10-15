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Spor

Olin Edirne: 71

15 Ekim 2011 20:27

-Olin Edirne: 71 - Galatasaray: 98 EDİRNE (A.A) - 15.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Galatasaray, Olin Edirne'yi 98-71 yendi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Galatasaray, Caner ve Paçulia'nın attığı üst üste basketlerle 3. dakikada 12-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Galatasaray, 5. dakikaya 20-8, 8. dakikaya da 30-21 önde girerken, Olin Edirne, Stimac'ın attığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. İlk periyot 33-23 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda hızlı başlayan konuk takım, Gordon'un elinden üst üste kazandığı sayılarla farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 38-23. Ev sahibi takım, Erhan ve Wilkinson'un attığı basketlerle farkı azaltmaya çalışsa da konuk takımdan Lakovic ve Gordon'un basketlerine engel olamayınca son dakikada fark 20 sayıya kadar çıktı: 31-51. Galatasaray ikinci periyotu 51-37 önde tamamladı. Üçüncü periyoda Songalia ve Ender'in art arda kaydettiği sayılarla başlayan Galatasaray, 24. dakikada aradaki sayı farkını 23 sayıya kadar çıkardı: 62-39. Kalan dakikalarda da etkili oyununu sürdüren konuk takım, son saniyede Songalia'ın attığı basketle, 4. periyoda 77-51 önde girdi. Son periyotta Olin Edirne farkı azaltmak için büyük gayret gösterse de bunda başarılı olamadı. 33. dakikada farkı 27, 37. dakikada ise 30 sayıya (87-57) kadar çıkaran Galatasaray, maçı 98-71 kazanmayı başardı. Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Erşan Kartal xxx, Murat Ciner xx, Mehmet Serdar Ünal xxx Olin Edirne: Wright xxx 20, Ogün x, Mustafa Abi xx 4, Lilov xx 2, Erhan x 3, Stimac xxx 12, Wilkinson xx 15, Fırat x 1, Davud x 8, Yiğit xx 3, Doğan xx 3 Galatasaray: Lakoviç xx 13, Caner xx 4, Shumpert xxx 12, Tutku x 8, Andriç xx 2, Paçulia x 11, Furkan xx 4, Lucas xx 10, Songalia xx 19, Ender xxx 5, Cevher xx 8, Hüseyin x 2 1. Periyot: 23-33 Devre: 37-51  3. Periyot: 51-77

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