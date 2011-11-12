-Olin Edirne: 67 - Trabzon Basket: 74 EDİRNE (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Olin Edirne, sahasında oynadığı karşılaşmada Trabzon Basket'e 74-67 yenildi. Karşılaşmaya oyun kurucusu Wright'ın üçlükleriyle etkili başlayan ev sahibi Olin Edirne olurken, Trabzon Basket, ilk sayısını serbest atıştan Milosevic'le buldu. 5. dakikada 11-1 üstünlük yakalayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-11 önde kapadı. İkinci periyota hızlı başlayan konuk ekip, Polat Kaya ve Levent'le pota altında etkili olmayı başardı. Olin Edirne, ilk çeyrekte olduğu gibi dış atışlardan sayı bulmaya çalışsa da Trabzon Basket, ikinci çeyreğin sonunda farkı 4 sayıya kadar indirdi. İlk yarı, Olin Edirne'nin 39-35 üstünlüğüyle kapandı. Üçüncü çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Maçın başından itibaren sayı üstünlüğünü elinde bulunduran Olin Edirne, 23. dakikada Gibson'ın iki sayılık basketiyle ilk kez geriye düştü: 41-43. Daha sonra Reha ve Polat'ın üç sayılık basketleriyle oyuna tutunan Olin Edirne, 3. çeyreği de 58-53 önde geçti. Çok büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta, iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük çaba sarf etti. Olin Edirne'de Wright ve Mustafa Abi'nin basketlerine, Trabzon Basket, Serhat ve Polat Kaya'yla karşılık verdi. 36. dakikayı 62-60 önde geçen ev sahibi takım Kerem ve Gibson'un basketlerine engel olamayınca karşılaşmanın bitimine bir dakika kala 67-68 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın son saniyelerinde Gibson ve Serhat'ın elinden bulduğu üç sayılık basketlerle Trabzon Basket, karşılaşmayı 74-67 kazandı. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Zafer Yılmaz xxx, Turgut Işık xxx Olin Edirne: Wright xx 14, Ogün Sevinç xx 9, Mustafa Abi xx 9, Stimac xx 12, Drezga x, Wilkinson x 6, Polat xx 9, Reha Öz x 3, Fırat x 4, Davud Kamer x 1 Trabzon Basket: Polat Kaya xxx 10, Levent xxx 10, Milosevic xx 1, Serhat xx 5, Gibson xxx 23, Faik Can x, Randle xx 9, Fahri xx 4, Kerem xxx 12 1. Periyot: 21-11 Devre: 39-35 3. Periyot: 58-53