-OLİN EDİRNE 2'DE 2 YAPTI ALİAĞA (A.A) - 27.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde deplasmanda Aliağa Petkim'i 82-72 yenen Olin Edirne, üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk 3 dakikayı 12-0 önde geçen Olin Edirne karşısında daha sonra Kambala'nın etkili oyunuyla 7. dakikada aradaki farkı 4 sayıya indirdi: 13-17. Kambala'nın 10 sayıya ulaştığı ilk periyotta James'in 3 sayılık basketine rağmen Olin Edirne, ilk periyodu 19-18 üstün tamamladı. İkinci yarıya Hunter'in basketiyle başlayan ve ilk kez öne geçen (21-20) Aliağa Petkim, son 4 dakikaya da Levent'in sayılarıyla 28-27 önde girdi. Kalan bölümde Seibutis ve Can Akın'la sayılar üreten Olin Edirne, devreyi 35-30 önde bitirdi. Üçüncü periyodun ilk bölümünde farkı açan konuk ekip, periyodun son 6 dakikasına Can Akın'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla 43-32 önde girdi. Olin Edirne bitime 2 dakika kala Seibutis'in 3 sayılık basketiyle 53-43 önde girdiği periyodu 55-49 üstün tamamladı. Dördüncü periyotta rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan ve James ile Hayes'le etkili olan Aliağa Petkim, bitime 4 dakika 33 saniye kala aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 64-65. Erdal, Seibutis ve Samardjiski ile 11-0'lık bir seri yakalayan ve aradaki farkın azalmasına izin vermeyen Olin Edirne, son 2 dakikasına 12 sayı farkla 76-64 önde girdiği müsabakayı 82-72 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayı atan Seibutis olurken, müsabakayı 14 sayıyla tamamlayan Can Akın ligde 2000 sayı barajını geçti. Salon: ENKA Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ali Şakacı xx, Ahmet Tatlıcı xx Aliağa Petkim: James xx 14, Barış xx 1, Hayes xx 22, Levent xx 5, Kambala xxx 16, Erdem xx 2, Polat xx 4, Ufuk x 2, Kaan x, Hunter x 2, İlkay x 4 Olin Edirne: Can Akın xxx 15, Seibutis xxx 28, Reha xx 3, Doliboa xx 5, Samardjiski xx 11, Erdal xx 9, Ginevicius xx 7, Tufan xx, Davud xx 4 1. periyot: 18-19 Devre: 35-30 (Olin Edirne lehine) 3. periyot: 49-55 5 faulle çıkan: 38.16 Samardjiski (Olin Edirne)