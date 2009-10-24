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Dünya

'Olimpo kasabı'na müebbet hapis

Arjantin'de darbe yıllarında "Olimpo kasabı" olarak bilinen General Jorge Olivera Rovere, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ekim 2009 03:00

Arjantin'de darbe yıllarında“Olimpo kasabı” olarak bilinen General Jorge Olivera Rovere, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1976-1983 arasında Arjantin'i demir yumrukla yöneten cuntanın üyelerinden "Olimpo kasabı" lakaplı general Guillermo Suarez Mason'un sağ kolu olarak çalışan Olivera Rovere, 5 numaralı federal mahkemede "insanlığa karşı suç" işlemekten mahkum oldu.

82 yaşındaki emekli general, 4 kişinin öldürülmesi ve 107 kişinin kaybolmasından mesul tutuluyordu.

Olivera Rovere, cunta dönemindeki insan hakları ihlalleri davasının açılmasıyla 2004 martında tutuklanmış, üç yıl yattıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

İnsan hakları örgütlerine göre, askeri diktatörlük döneminde 30 bin kişi "kayboldu."

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