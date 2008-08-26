Olimpiyatta 'seri katil' skandalı

Pekin Olimpiyat Oyunları sona ererken, 2012’deki oyunlar için bayrak Londra’ya devredildi. 2012 Olimpiyat Oyunları’na daha dört yıl olmasına karşın ilk skandal daha şimdiden patlak verdi.



Londra’nın tanıtımı için hazırlanan filmlerde, 1960’lı yıllarda dört çocuğu öldüren kadın seri katil Myra Hindley’in görüntüsüne yer verilmesi İngiltere’yi karıştırdı. Filmlerden biri kapanış töreni öncesi düzenlenen partide, London House’da üst düzey yetkililerin katıldığı bir davette ve BBC’de gösterildi. Filmlerde bir sanat galerisinde gezinen kameraya görünen tablolar arasında kadın katilin tablosu da açıkça görünüyor. Londra Valiliği’nden yapılan açıklamada filmin söz konusu kısmının çıkarıldığını belirtirken, Londra 2012 yetkilileri de filmin Çin’deki Olimpiyat Stadı’nda gösterilmediğinin altını çizdi.



Resmiyle bu tartışmaları yaratan Myra Hindley, 1963 ve 1964’te sevgilisi Ian Brady’yle birlikte dört çocuğu öldürmüş, kendisi 2002’de hapishanede yaşama gözlerini yummuştu. Hindley’in tablosu, çocukların el baskılarından yapılmış ve 1997’de sergilendiğinde büyük tartışmalara yol açmıştı.