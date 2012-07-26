Olimpiyat'ta sekiz aylık hamile sporcu

Cumartesi sabahı yapılacak 10 metre kadın hava tüfeği müsabakası, Londra Olimpiyatları'nın ilk yarışlarından. Ama aynı zamanda en heyecanlı yarışı olabilir çünkü Malezyalı atıcı Nur Suryani Muhammed Taibi sekiz aylık hamileyken yarışacak.

Olimpiyatlara bundan önce de en az üç hamile kadın sporcunun katıldığı biliniyor. Ama Suryani bunlar arasında hamileliği en ileri aşamada olanı.

Suryani başlardaki mide bulantıları haricinde, hamileliğin kendisine ufak da olsa bir avantaj sağladığı kanaatinde. Gülümseyerek "Önde ve arkada denge sağladım şimdi" diyor.

Karnı büyüdükçe, atıcılıkta kullandığı kalın kıyafete girip çıkmak da sorun olmaya başlamış. Benimle konuşmak üzere otururken kemerini açtığında, derin bir nefes alıyor.

Malezya'da herkes onun olimpiyata katılma kararını desteklemiyor. Ama 30 yaşındaki bu denizci subayının gülümsemesinin ardında müthiş bir kararlılığın yattığı belli.

"Bazıları bana deli diyor. Bazılarıysa bencil. Ama ben başkalarının dediklerine kulak asmıyorum. Yalnızca ne yapmak istediğime ve hayallerime odaklanıyorum."

Bu hayal de Cumartesi öğlen saatlerinde, Malezya'ya atıcılık alanında ilk altın madalyasını getirmek.

Bunun için doğmamış kızının üzerine düşeni yapıp, yanlış zamanda tekme atmaması gerekiyor.

"Yarışma sabahları genelde bebeğime 'Anne bugün yarışacak, o yüzden sakin olman gerekiyor. Hareketli olmak ya da top oynamak falan istiyorsan sonra yaparsın' diyorum" diyor ve ekliyor:

"Bebeğim doğduğunda da ona çok şanslı olduğunu anlatacağım. 'Sen daha doğmadan Olimpiyatlara katıldın' diyeceğim." (BBC Türkçe)