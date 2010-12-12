-OLİMPİYAT'TA KARADENİZ FIRTINASI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek, liderliğini sürdürdü. 47. dakikada Salçuk'un kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Giray'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 52. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında yakın direkte Egemen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 53. dakikada Tum'un pasında orta sahadan topu alan Kus, sağdan Egemen'i geçtikten sonra ortasını yaptı. Ceza sahasında müsait durumda bulunan Tevfik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan dönerken, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 62. dakikada Cale'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Gökhan Süzen'in kalecisine indirmek istediği topta, Serkan araya girmek için hamle yaparken, Hasagic son anda meşin yuvarlağa sert vurarak uzaklaştırdı. 72. dakikada Engin'in ortasında ceza sahasında Umut, Serhat Akyüz'ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltı atışını kullanan Burak, meşin yuvarlağı kaleci Hasagic'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-2. 76. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Alanzinho'nun soldan ortasında penaltı noktasının hemen önünde müsait durumda iyi yükselen Umut, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-3. 82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Engin, Ekrem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Bülent Yıldırım, Ekrem'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 87. dakikada Ceyhun'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Umut, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı. Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Muharrem Yılmaz xx, Nihat Mızrak xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Kus xx, Serhat Akyüz x, Mahmut x, Ekrem xx, Cihan x, Holmen xx (Dk. 78 Ali Güzeldal x), Zeki x (Dk. 68 İbrahim Akın x), Gökhan Süzen xx, Tevfik x (Dk. 78 İskender x), Tum xx Trabzonspor: Onur xx, Serkan xxx, Giray xx, Egemen xx, Cale xx, Selçuk xxx, Colman xx, Yattara xx (Dk. 46 Engin xx), Burak xxx (Dk. 86 Ceyhun x), Jaja xx (Dk. 66 Alanzinho xx), Umut xxx Goller: Dk. 2 Burak, Dk. 73 Burak (Penaltıdan), Dk. 76 Umut (Trabzonspor), Dk. 40 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Kırmızı kart: Dk. 82 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 27 Holmen, Dk. 51 Tum, Dk. 70 Ekrem, Dk. 73 Serhat Akyüz, Dk. 88 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 43 Egemen, Dk. 58 Colman, Dk. 78 Serkan (Trabzonspor)