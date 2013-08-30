Beşiktaş Olimpiyat'ta 2 dakikada turladı 2-0

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Norveç temsilcisi Tromsö'yü 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Öte yandan maç oynandığı sırada Beşiktaş Kulübü'ne UEFA'dan gelen "Yarın ki kura çekimine gelmeyin" faksı siyah beyazlı camiada yarınki CAS kararı öncesi şok etkisi yarattı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede goller 52. dakikada Almeida ve 54. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Marcin Borski, Rafal Rostkowski, Sebastian Mucha (Polonya)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Sivok, Escude, Ersan Adem Gülüm(Dk. 46 Oğuzhan), Gökhan Töre(Dk. 84 Muhammet Demirci), Hutchinson, Veli Kavlak, Fernandes, Olcay Şahan, Almeida(Dk. 61 Eneramo)

Tromsö: Sahlman, Fojut, Causevic, Norbye, Bendiksen, Drage, Andersen, Johnsen, Helmke, Kristiansen, Moldskred.

Maçın ayrıntıları

Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eriyor.

Dk. 54: Oğuzhan ceza sahasında topu düzeltip sert vuruşla farkı ikiye çıkarıyor... 2-0

Dk. 52: Fernandes'in ortasında Almeida topu kafayla filelere gönderiyor... 1-0

İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor...

İlk yarı golsüz sona eriyor...

Dk. 34: Olimpiyat Stadı'nın dolduran taraftarlardan "Her yer Taksim her yer direniş" tezahüratları yükseldi.

* Maça Tromsö başlıyor

2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın başına bela olan ve sarı kırmızılıları kupa dışına iten Norveç ekibi Tromsö, Beşiktaş'ı da Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe’nin 2 yıl men cezasının CAS tarafından onanmasının ardından, gözler yarın Siyah-Beyazlılar için verilecek karara çevrildi.

Tromsö’ye ilk maçta 2-1 mağlup olan Kartal, bugün kazanarak turu geçmenin peşinde.

Bilic kadroyu bozmadı

Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromsö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçına, Spor Toto Süper Lig'de son yaptığı Kayseri Erciyesspor karşılaşmasının kadrosuyla çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Kayseri deplasmanında 4-2 kazanan takımında değişiklik yapmadı ve Tromsö karşısına da aynı kadroyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Kayseri Erciyesspor maçı sonrası takımla antrenmanlara çıkmayan Manuel Fernandes, Norveç ekibi karşısında takımdaki yerini aldı. Forvette yine Almeida görev alırken, Mustafa Pektemek ise 18 kişilik maç kadrosuna giremedi.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Franco, Oğuzhan Özyakup, Muhammed Demirci, Dentinho ve Eneramo yer aldı.

Tromsö'de 5 değişiklik

Tromsö Teknik Direktörü Agnar Christiansen ise Norveç'te Beşiktaş karşısında 2-1 kazanan takım kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Norveç ekibinde Fransa'nın Valenciennes takımına transfer olan Ciss'in yanı sıra ilk maçta ilk 11'de forma giyen kaptan Koppinen, Ondrasek, Johansen ve Pritchard yedek kulübesinde oturdu. Christiansen, bu oyuncuların yerine Causevic, Drage, Johnsen, Helmke ve Norbye'a ilk 11'de şans tanıdı.

530 gün sonra İstanbul'da Avrupa maçı

Beşiktaş, tam 530 gün sonra İstanbul'da taraftarının karşısında Avrupa kupası maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki en son Avrupa kupası maçını 15 Mart 2012'de Atletico Madrid'e karşı oynamıştı. Bu arada Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı.