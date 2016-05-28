'Olimpiyatların ertelenmesine gerek yok'



Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Olimpiyatların Ro'dan başka bir kente nakledilmesi ya da ertelenmesine "gerek olmadığı" belirtilerek 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın virüsün yayılmasında bir değişikliğe yol açmayacağı vurgulandı.

DSÖ'nün Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınması virüsün bulaşma riskini azaltabilir" dendi. Buna göre, hamile kadınların Rio'ya ve Zika'nın görüldüğü bölgelere seyahat etmemesi gerektiği belirtilirken, bu bölgelerde herkesin sivrisinek kovucu krem ve losyonlar kullanması ayrıca vücudu örtecek uzun açık renkte kıyafetler giyilmesi önerisinde bulunuldu.

Açıklamada kişilerin Güney Amerika seyahatleri sırasında ve en az sonrasındaki dört hafta boyunca da cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Olimpiyatlar taşınsın ya da ertelensin talebi

Dünya Sağlık Örgütü'ne açık bir mektup yazan yaklaşık 150 doktor ve bilim insanı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın öngörüldüğü gibi 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesinin "sorumsuzca" ve "etik dışı" olacağını ifade etmişti.

Bilim insanları Olimpiyatlar sayesinde Zika virüsünün çok daha hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmasından endişe ediyor.

Açık mektupta küresel sağlık açısından endişelerini dile getiren bilim insanları Zika virüsünün bilimin daha önce hiç karşılaşmadığı bir sağlık riski taşıdığına işaret etmişti.

Mektupta "Dünyanın dört bir yanından 500 bin turistin oyunları izlemeye gelmesi, belki de virüse yakalanarak evlerine dönmesi ve burada bir salgına neden olması gereksiz bir risk. Virüs özellikle şimdiye kadar yayılmadığı yoksul Güney Asya ve Afrika ülkelerinde büyük acılara neden olabilir" açıklamasına yer verilmişti.