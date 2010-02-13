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Spor

Olimpiyatlarda şok ölüm

Kanada’nın Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyatları açılış töreni hüzünle başladı.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Kanada’nın Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyatları öncesi Gürcü lugerci Nodar Kumaritashhvili’nin antrenman sırasındaki ölümü, açılış töreninin yarattığı heyecanın yerini hüzne bırakmasına neden oldu.



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Whistler Kayış Merkezi’nde oyunlar öncesi hazırlıklarını yapan 21 yaşındaki Kumaritashvili’nin, kızağının altından kayması sonucu çok hızlı bir şekilde çelik bir bayrak direğine çarptığı bildirildi.

Yetkililer, Gürcü sporcunun yaşamını kaybettiğini doğrularken; merkezdeki antrenmanların iptal edildiğini belirttiler.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge, Kumaritashhvili’nin ölümüyle ilgili olarak “Tüm olimpiyat ailesi bu trajediden derin olarak etkilenmiştir. Hiç şüphesiz bu olay, açılış törenini gölgede bırakmıştır” dedi.

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