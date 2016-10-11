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Spor

"Olimpiyatlarda neden başarısız oluyoruz" diye soran olursa; 28 federasyonun elektrik ve suyu kesildi!

Spor Genel Müdürlüğü binasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi üzerine federasyonlara 30 gün süre verilmişti

11 Ekim 2016 19:04

Spor Genel Müdürlüğü Ulus ek binası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi üzerine, Spor Genel Müdürlüğü Ömer Altınsoy imzalı yazı göndererek federasyonlara binayı boşaltın demişti. Ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmayınca yeni bir yazı gönderildi ve Ulus’taki binada bulunan 28 federasyona çıkın talimatı gönderdi.

 

Elektrik ve su kesildi

 

Resmi yazıya rağmen binayı boşaltmayan 28 federasyonun elektriği ve suyu kesilirken, binada bulunan yemekhane de kapatıldı.

Türk sporunun yıllarca yönetildiği Ankara Ulus’ta bulunan eski Beden Terbiyesi Genel Müdürlük binası sonradan Spor Genel Müdürlüğü olarak yıllardır Türk sporuna hizmet ediyordu.

Federasyonların da bulunduğu binadan birçok federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü yeni yerlerine taşınmış ancak, 28 Federasyon tamirat yaparak bu binada hizmet etmeye devam ediyordu.

Maliye Bakanlığı'na ait olan bina Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi üzerine Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlara 30 gün süre vererek boşaltmalarını istemişti.

Verilen sürede Federasyonlar binayı boşaltmayınca, belediye yetkilileri binanın elektriğini ve suyunu kesti. Ayrıca tüm federasyonlara hizmet eden yemekhanede kapatıldı.

Belediye tarafından alınan bina ile çevresindeki binalarında yıkılacağı ve Ankara Ulus meydanı yapılacağı öğrenildi.

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spor genel müdürlüğüankara büyükşehir belediyesiömer altınsoy

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