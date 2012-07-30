Olimpiyatlarda verilen altın madalyada kaç gram altın var?

2012 Londra Olimpiyatlarında 1. olan yarışmacılara verilen madalyaların sadece %1.34'ü altın olduğu ortay çıktı.

Olimpiyat Oyunları'nda birinci sporculara verilen altın madalyada yüzde 92.5 gümüş, yüzde 6.16 bakır ve yüzde 1.34 oranında altın var.

Uluslararası Olimpiyat Oyunları Komitesi, altın madalya içinde en az 6 gram altın bulunmasını şart koştu. Altın ve gümüş madalyalar 412 gram iken bronz madalya 357 gram ağırlığında bulunuyor. Her madalya 85 mm çapında ve 8-10 mm kalınlığında.

Olimpiyat oyunlarında ki altın madalyanın değeri 410 sterlin (1150 lira), gümüş madalyanınki 210 sterlin (590 lira), ve bronz madalyanın değeri ise sadece 3 sterlin (9 lira).

Londra Olimpiyatlarında ilk 'altın' madalyayı Çin Halk Cumhuriyeti, havalı tüfek kategorisinde kazanmıştı.