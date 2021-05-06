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Dünya

Olimpiyatlara katılacak atletlere BioNTech/Pfizer aşısı sağlanacak

06 Mayıs 2021 22:50

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere ve delegelere yen tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı sağlayacaklarını açıkladı.

KoronavirüsPfizerBioNTechTokyo OlimpiyatlarıOlimpiyatlar
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