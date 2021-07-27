Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapan Tokyo'da günlük vaka sayısı 2 bin 848'e ulaştı

Yetkililer, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Tokyo'da, günlük 2 bin 848 enfeksiyona ulaştığını ve pandeminin başlangıcından bu yana Tokyo'nun en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını dile getirdi. Hastanelerden yatak kapasitelerini artırmaları talep edildi.

Reuters'ın haberine göre, Delta varyantının körüklediği pandeminin beşinci dalgası, Tokyo'nun sağlık sistemini olumsuz etkiledi.

Tokyo, Olimpiyat sonrasına kadar devam etmek üzere dördüncü olağanüstü hal ilan etmişti ve pandemi sebebiyle bir yıl ertelenen Olimpiyatların, virüsün yayılmasını engellemek için seyircisiz oynamasına karar verilmişti.

Sağlık uzmanları, mevsimsel faktörlerin, artan hareketlilik ve varyantların yayılmasının, Covid-19 vakalarında artışa yol açacağı konusunda uyarmıştı.