Olimpiyat'ın efendileri

Pekin 2008 denildiği zaman unutulmayacak iki isim var, 8 altın madalya kazanarak imkansızı başaran Amerikalı yüzücü Phelps ve dünya rekorunu güle oynaya kıran sprinter Jamaikalı Usain Bolt



Adını Bolt harflerle yazdı ran spriter



Michael Phelps, Pekin’de sekiz altın madalya kazanma hayalini gerçeğe çevirdi. Erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında üçüncü sırada havuza giren Phelps, kurbağalamada ülkesini liderliğe taşıdı. 4x100 serbest bayrakta Fransız Alain Bernard’ı son anda geçerek Phelps’in madalya kazanmasını sağlayan Jason Lezak, üzerine düşeni yaptı ve Phelps’ten aldığı liderliği koruyarak hem ABD’nin ve Michael Phelps’in olimpiyat şampiyonu olmasını sağladı, hem de 3.29.34’lük dereceyle dünya rekoruna katkıda bulundu.

Michael Phelps, Pekin’de sekiz altın madalya kazanma hayalini gerçeğe çevirdi. Erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında üçüncü sırada havuza giren Phelps, kurbağalamada ülkesini liderliğe taşıdı. 4x100 serbest bayrakta Fransız Alain Bernard’ı son anda geçerek Phelps’in madalya kazanmasını sağlayan Jason Lezak, üzerine düşeni yaptı ve Phelps’ten aldığı liderliği koruyarak hem ABD’nin ve Michael Phelps’in olimpiyat şampiyonu olmasını sağladı, hem de 3.29.34’lük dereceyle dünya rekoruna katkıda bulundu.

Phelps böylece katıldığı sekiz yarışta yedi dünya, bir de olimpiyat rekoru kırmış oldu. Phelps, sekiz altın madalyası ile bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını da aldı. Bu unvan, yedi madalyayla Mark Spitz’e aitti. Phelps ayrıca, kariyerindeki olimpiyat altın madalya sayısını 14’e yükseltti ve bu alandaki rekorunu da geliştirdi.



Phelps ayrıca, 2004 Atina’da kazandığı iki gümüşü de hesapladığımızda artık en çok olimpiyat madalyası kazanan erkek sporcu. Phelps’ten önce olimpiyatlarda erkeklerde en çok madalya kazanan sporcu 15 madalyayla eski SSCB’li jimnastikçi Nikolay Andrianov’du.



Bolt güle oynaya kazandı



Jamaikalı atlet Usain Bolt. 200 metredeki başarılarından sonra 100 metre koşmaya da başlayan Bolt, önceki gün Pekin’de 9.69’luk derecesiyle dünya rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olmasının yanı sıra, bunu ‘şova dönüştürerek’ yapmasıyla da adından söz ettiriyor.



2002 yılında 200 metrede gençler dünya şampiyonluğuyla başlayan kariyerinde gitgide daha iyi derecelere imza atan Bolt, asıl rüyası olan 100 metredeki kariyerine de 2008 yılının mayıs ayında tüm zamanların en iyi ikinci derecesi olan 9.76 ile başladı. Henüz mayıs ayı bitmeden de 9.72 ile dünya rekoru geldi.



1.96’lık boyuyla 100 metrede rakiplerinden üç-dört adım daha az atan Bolt, bu avantajını önceki gün Pekin’deki 100 metre finalinde açıkça ortaya koydu ve son metrelerde yavaşlayıp sevinç gösterilerine başlamasına rağmen en yakın rakibine iki metre fark atarak dünya rekoru kırdı. Bolt aynı zamanda finişi, yarışta ikinciliği alan Richard Thompson’ın 0.2 saniye önünde geçti. Bu, 100 metre olimpiyat finali için çok ciddi bir farktı.

