'Olimpiyatın dini imanı olmaz; hangi İslam ülkeleri İstanbul'a oy vermedi?'

Doğan Haber Ajansı Spor Müdürü Faik Gürses, İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları’nı Tokyo’ya kaptırmasıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Faik Gürses, özellikle hükümet kanadından yükselen “Müslüman olduğumuz için olimpiyatları bize vermediler” iddialarının aksine, oylamada birçok Müslüman ülkenin İstanbul’un rakipleri Madrid ve Tokyo için oy kullandığını öne sürdü.

Gürses, Spor Aktif’te yer alan yazısında Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Mısır gibi ülkelerin temsilcilerinin İstanbul’a oy vermediğini ifade etti. Gürses’in öne çıkan iddialarından biri de, son yıllarda Türkiye ile gerilim yaşayan İsrail’in İstanbul lehine oy kullandığı oldu.

Faik Gürses’in Spor Aktif’te yer alan yazısı şöyle:

“Mart ayından bu yana İstanbul 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini yaşadık. IOC’nin Lozan’daki merkezine İstanbul-2020’nin adaylık mektubunu verdiğimiz andan itibaren İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ile, CEO Ali Kiremitçioğlu, Buenos Aıres’te yapılacak oylama öncesi sıkı bir dirsek temasına başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Rahmetli Sinan Erdem’in zamanında ve de elendiğimiz 4 adaylık sırasında bırakın finali, sadece beş adaylık başvurusu içinde bir tek tur geçmişiz. Aldığımız oy miktarı ise 11.

Detaya fazla inmeye gerek yok. 7 Eylül gecesi 26-26 biten oylamanın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, Türkiye’nin alamadığı bir olimpiyatın açık bir belgesi idi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Belçikalı Başkanı Jacquges Rogg’ın ekibi, Kuveyt Şeyhi El Sabah’ın çevresindekiler, yeni seçilen IOC Başkanı Alman Thomas Bach’a destek veren ülkeler, çapraz oylamalarda sürekli saf değiştirenler, İstanbul 2020 aleyhine bayrağı dalgalandıranların başına geldi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Suudi Arabistan ve Kuveyt açık ve net biçimde İstanbul’a oy atmadı.

Fas vermedi. Sonra ezile büzüle, Türk heyetinin yanına gelip günah çıkardı. Suriye ve Mısır’dan zaten oy beklenmiyordu.

İlk turdaki 26-26 böyle alındı işte!

İspanya’nın elenişinden sonra, Panama, Uruguay gibi Güney Amerika ülkelerinin ciddi desteği ile 49 oy aldık.

Açıkcası Hürriyet’in anketinde de favorimin Madrid olduğunu söylemiştim. İstanbul’a vermezler düşüncesi baştan beri hâkimdi. Ama hazırlıkları görüp, ikili temaslar sonrası IOC delegasyonunun Türkiye hakkındaki ön yargısının yavaş yavaş dağıldığı haberleri gelmiyor değildi. Fakat madalyonun öbür yüzünde “Olumsuz suratların, Türk heyetine yaklaşımını da görmek mümkündü” Evet ama yetmez, misali!

Şimdi sıkı durun. Müslüman kardeşlerinden oy yerine nasihat alan Türkiye’nin yanında kim vardı biliyor musunuz?

Yanıt: İsrail.

Biri Türk dostları, diğer yanda, Türk düşmanı. Ne politika yapmışız ama…

Geçelim…

Orta Avrupa ve kuzey ülkelerinden oy aldık. Almanya ve Polonya evelemeden, gevelemeden bize attı.

Çin verdi, Asya’nın bir bölümünden aldık..

Din kardeşimiz, kadim dostumuz dediğin ülkeler, gitti Avrupa’ya attı. Sapına kadar Müslüman ülkelerin tercihi idi bunlar.

Utanmadan Fas gibiler gelip günah çıkartmaya çalıştı… Yetmedi, gidip alayı Tokyo’ya oy verdi.

Spor, Dostluk/Barış/ ve Kardeşliktir.

Unutmayın ki olimpiyatın, dini/İmanı yok.

Öyle olsa bugün Türkiye’de hala İstanbul 2020’nin bayramı hüküm sürüyordu.”