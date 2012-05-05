Olimpiyata bir adım kaldı!

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Elemeleri yarı final maçında Rusya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Elemeleri yarı final maçında Rusya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Voleybol Takımı'nın, Türk spor tarihinde olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın takımı olmak için önünde tek bir engel kaldı. Filenin Sultanları, finalde Polonya'yı yendiği takdirde 2012 vizesi alacak.

Kadın voleyboycular, TVF Başkant Spor Salonu'nda oynanan maçta büyük bir seyirci desteğini arkasına aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da izlediği maçta büyük bir mücadele örneği sergileyen Ay-yıldızlı voleybolcular, son Dünya şampiyonu Rusya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti 28-26 kaybeden Filenin Sultanları, yine büyük heyecana sahne olan 2. seti 26-24 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. İkinci setin sonunda moral üstünlüğünü ele geçiren voleybolcular, hem savunmada hem de hücumda Rusya'ya büyük üstünlük sağladı ve 25-16 kazandığı 3. setin ardından 2-1 öne geçti. Dördünce set başabaş giderken, setin son bölümünde çok iyi blok yapan Filenin Sultanları, 25-21'lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Elemelerde oynanan diğer yarı final maçında ise Polonya, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye ile Polonya, yarın saat 17.30'da, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na giden takım olabilmek için karşılaşacak. Maçı kazanan taraf 2012 Londra vizesini alacak.