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Spor

Olimpiyat töreninde tasmasından kurtulan jaguarı katlettiler!

Juma, sakinleştirici iğneyle uyuşturulamadığı için katledildi

22 Haziran 2016 20:02

Brezilya'da düzenlenen Olimpiyat meşalesi töreninde tasmasından kurtulan jaguarın öldürüldüğü bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Brezilya ordusunun basın bürosundan yapılan açıklamada, Manaus kentinde düzenlenen törenin maskotu olarak getirilen ancak daha sonra tasmasından kurtularak askerlere saldırmaya çalışan ‘Juma’ isimli dişi jaguarın sakinleştirici iğneyle uyuşturulamadığı, askerleri korumak adına öldürüldüğü belirtildi.

2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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