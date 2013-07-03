Olimpiyat toplantısında bakanları şaşırtan Gezi sorusu

İstanbul 2020 heyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine yönelik İsviçre’nin Lozan kentinde brifing verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Türk heyeti, brifingle ilgili bilgi vermek üzere kameraların karşısına geçti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da yer aldığı heyetin düzenlediği basın toplantısının soru-cevap kısmı ise ilginç bir diyaloga sahne oldu.



Ali Babacan ve Suat Kılıç ile yabancı basın mensupları arasındaki, Gezi Parkı konuşmasının ayrıntıları şöyle:

Kasten mi ayarladınız

Basın mensubu: İstanbul'un sunumunda IOC tarafından Gezi Parkı protestoları için soru gelmedi. Bunu kasten mi ayarladınız?



Ali Babacan: Bilginizi teyit edin. Ben konuşmamda bahsettim bu konudan. Türkiye sürekli olarak demokrasisini geliştiriyor. Şiddet içermeyen barışçıl gösteri evrensel insan haklarındandır. Farklı kaygıları olan insanların kendilerini ifade etmesi önemliydi. Onları dinledik şimdi değerlendiriyoruz. Ama bu gösterilerde yasadışı gruplar araba yaktı, mağaza camlarını kırdı. Biz bu durumda harekete geçmeliydik. Ama polis bir kaç hata yaptı. Şimdi herkesi dinledik. Yeni strateji geliştiriyoruz. Oy verenlerin değil vermeyenlerin de hükümetiyiz.



Basın mensubu: Sosyal medyaya gösterilen bir tepki var. Sosyal medya olimpik hareketin çok önemli hususlarından biri… Başbakan'ın sosyal medya yorumları AB çevrelerinde endişe yarattı?

Ali Babacan: Öncelikle Türkiye'de 400 televizyon, bin 100 radyo ve binlerce gazete yayın yapıyor. Türkiye dünyada sosyal medyayı en yoğun kullanan ülke. Facebook kullanımında en üst sıralarda. Spor bakanımızın 500 bin, başbakanımızın 3 milyon takipçisi var. Ama bu olayda yasadışı gruplar sosyal medyayı yanlış kullandı. Bu yüzden sosyal medyanın yasadışı amaçlar için kullanılmadığından emin olmalıyız.



Basın mensubu: Hep yasadışı gruplar diyorsunuz. Biraz açar mısınız? Çünkü ABD 'de yasadışı grup yok.



Ali Babacan: “ABD'de yasadışı grup yok” demenize şaşırdım. ABD'li yetkilerle çok yakın çalışırım çünkü. Siz bu sokaklarlarda dolaşan gruplardan birinin 3-4 ay önce ABD Konsolosluğu'na saldıran grup olduğunu biliyor musunuz?

