Olimpiyat Stadı'nda yaşanan karanlığa soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın talimatıyla İstanbul Olimpiyat Stadı’nda, dün yapılan Beşiktaş-Tottenham maçında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakası sırasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili Spor Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanı Tamer Taşpınar başkanlığında, 3 müfettiş ve 3 mühendisten oluşturulan ekibin gerekli soruşturma ve incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi.