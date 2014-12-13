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Spor

Olimpiyat Stadı'nda yaşanan karanlığa soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Beşiktaş-Tottenham maçında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle inceleme ve soruşturma başlattı

13 Aralık 2014 02:31

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın talimatıyla İstanbul Olimpiyat Stadı’nda, dün yapılan Beşiktaş-Tottenham maçında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakası sırasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili Spor Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanı Tamer Taşpınar başkanlığında, 3 müfettiş ve 3 mühendisten oluşturulan ekibin gerekli soruşturma ve incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi. 

 

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