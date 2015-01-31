Olimpiyat Stadı'nda değişiklik projesinin arkasında Erdoğan mı var?

Olimpiyat oyunları adaylığı sürecinde, 125 milyon dolar maliyetle yaptırılan ve hizmete girdiği 2002 yılından bu yana, ‘ölü yatırım’ olarak dikkat çeken Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadı’nın, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in projesiyle, cazibe merkezi haline getirilme fikrinin perde arkasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı. Cumhurbaşkanı’nın, başbakanlığı döneminde, başka bir vesileyle Fatih Terim’e telefon ettiği ve görüşme sırasında Türkiye’nin milli takımlar ve federasyon oluşumlarını tek çatıda toplanması konusunun gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Olimpiyat Stadı ne güne duruyor” lafı üzerine Fatih Terim, bir grup uzmana stadın durumunu, statik yapısını inceletti. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin açılış töreni öncesinde Erdoğan’a konu ile ilgili bilgi veren Terim, Cumhurbaşkanı’nın, “Orasını değerlendirelim, konum olarak hareketlenmesi gereken bir bölge” sözü üzerine de proje start aldı.

'Rüzgarı ne yapacağız hoca?’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fatih Terim ile birkaç kez daha konu üzerine görüşme yaptığı ve projenin rüzgâr konusunda tıkandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Rüzgârı ne yapacağız hocam, paneller işe yaramadı” sözü üzerine, Terim’in “Stadın dört bir tarafını kapatıp çatı sistemini ona göre yaptırırsak, rüzgar sorunu kalmaz, bunun için de ilk rapor zeminin doğubatı aksına kaydırılması” dediği vurgulandı. İkili arasındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı’nın, “O statta benim çok emeğim var, olimpiyat adaylığı süreci başlarken ve belediye başkanı görevini sürdürürken o stada çok önem verdim, orası cazibe merkezi olmalı” dediği de sızan bilgiler arasında.

Kaç paraya mal olacak?

125 milyon dolara mal olan, bir süre G.Saray, bir dönem İBB Spor’un kullanımına verilen, son olarak Beşiktaş'ın son iki sezondur bazı maçlarını oynadığı stada, 30 ile 40 milyon dolar arasında bir para harcanacak. Bu rakamın çatı teknikleri konusunda artabileceği de uzmanlarca ifade ediliyor.

İşte stadı yenileme hamleleri:

1- Zemin 90 derecelik bir açıyla doğu-batı aksına çevrilecek.

2- Yani şu anda numaralı ve maraton tribünleri kale arkası tribünleri olacak.

3- Stadın çevrilmesi için bu iki tribün arasındaki mesafe uygun bulundu.

4- Olimpiyat Stadı şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından alıyor.

5- Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak.

6- Şu anda kale arkası olarak görünen tribünler biraz daha yükseltilip üzeri kapatılacak.

7- Böylelikle rüzgâr sıfırlanacak. 4 yanı kapalı bir stadyum ortaya çıkacak.

AVM projesi

Zeminen el vermesi halinde yılda 50’nin üzerinde maçın yapılmasının planlandığı stadın öncelikli sahibi milli takımlar olacak. Türkiye Kupası, Süper Kupa gibi organizasyonlarda da bu alan kullanılacak. Metro hattı hızlandırılıp etraftaki konutlarda oturan insanları o bölgeye çekmek için AVM, fitness, marka caddeler gibi ek oluşumlar projede yer alıyor. Ancak yeni yapılan Mall of İstanbul, Bahçeşehir’deki sosyal alanlar ve Başakşehir civarındaki oluşumların bu projeyi sekteye uğratma olasılığı var.