Olimpiyat Stadı'na komşu sağlık kampüsü geliyor

T24 - İstanbul İkitelli’de Olimpiyat Stadı’na komşu Dev Sağlık Kampüsü yapımı için düğmeye basıldı. Ön yeterlilik alan 5 gruba nihai tekliflerini iletmeleri için 24 Şubat’a gün verildi. İkitelli’de toplamda 1980 yataklı 8 ayrı hastane kurulacak.

İstanbul İkitelli’de Kamu Özel Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek entegre sağlık kampüsü için nihai teklifler 24 Şubat Cuma günü verilecek. İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi ön yeterlik ihalesi 18 Mart 2011’de yapılmış 5 grup ön yeterliliği geçmişti.

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Daire Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre; projede 400 yataklı bölge hastanesi, 150 yataklı onkoloji hastanesi, 250 yataklı çocuk hastanesi, 300 yataklı kadın doğum hastanesi 150 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 250 yataklı nörolojik ve ortopedik bilimler hastanesi, 200 yataklı psikiyatri hastanesi, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 10 yataklı yanık ünitesi, 50 yataklı travma merkezi ve 20 yataklı transplantasyon ünitesi olmak üzere toplam 1.980 yataklı entegre sağlık kompleksinin tasarımı, inşaatı, tefrişatı, tıbbi ekipmanın temini, tıbbi hizmet dışındaki hizmet ve alanların işletilmesini kapsayacak.



Kimler yarışacak?



Nihai teklif için çağrılan firmalar ise şu şekilde sıralanıyor:

1- A ve B Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım A.Ş. - Samsung C&T Corporation - Ünal Akpınar İnşaat İmalat A.Ş. İş Ortaklığı.

2- Emsaş İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şti. - PBK Architects Inc. - Ascension Group Architects L.P. - Forcimsa Empresa Constructora, S.A. - Sürat Bilişim - May Eczane İş Ortaklığı.

3- Ic İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.P.A. İş Ortaklığı

4- Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şti. - Güriş İnşaat Mühendislik A.Ş. - Salini Construttori S.p.A İş Ortaklığı.

5- YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Inso Sistemi Per le Infrastrutture Sociali S.P.A. İş Ortaklığı.



Cerrahpaşa’dan da Çapa’dan da büyük



İkitelli’de kurulacak Sağlık Kampüsü, Türkiye’nin en büyük hastaneleri olan Cerrahpaşa’dan da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi’nden de büyük olacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin toplam yatak kapasitesi 1.654. Çapa’nın ise 1.335.

Diğer iki büyük hastane Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yatak kapasitesi 1.013 iken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 993 hastaya yatarak sağlık hizmeti verebiliyor.