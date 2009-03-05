Olimpiyat stadı inşaatından tarih çıktı

Londra Olimpiyat Parkı'nın inşaatındaki kazıdan, en az 4 bin yaşında bir balta ile tarih öncesi çağlara ait 4 adet iskelet çıktı



Londra 2012'nin düzenleneceği Londra Olimpiyat Parkı'nın inşaatındaki kazıda, en az 4 bin yaşında bir balta ile tarih öncesi çağlara ait 4 adet iskelet bulundu.



Olimpiyat komitesi yetkililerinin açıklamasına göre, 2012 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 30. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı spor komplekslerinin temel kazısı sırasında, en az 4 bin yıllık bir balta ile tarih öncesi çağlara ait 4 adet iskelete rastlandı.



Olimpiyat alanında daha önce yapılan kazılarda da Roma dönemine ait sikkeler, orta çağa ait çanak çömlek ve 19. yüzyıldan kalma bir avcı botu bulunmuştu.

