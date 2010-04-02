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Spor

Olimpiyat simgesi belli oldu

2012 yılında Olimpiyat’a ev sahipliği yapacak İngiltere’nin başkenti Londra için simge niteliği taşıyacak anıt belli oldu.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - 2012 yılında Olimpiyat’a ev sahipliği yapacak İngiltere’nin başkenti Londra için simge niteliği taşıyacak anıt belli oldu.

Olimpiyat simgesi belli oldu

Dünyaca ünlü Hint asıllı İngiliz sanatçı ve heykeltıraş Anish Kapoor tarafından tasarlanan 115 metre yüksekliğindeki, kırmızı çelikten spiral görünümlü anıt, spor aktivitelerinin yapılacağı Londra’nın doğusundaki Olimpiyat Parkı’na yerleştirilecek.

İngiltere’de kamusal alanda sergilenen en büyük sanat projesi olacak kule, New York’taki Özgürlük Anıtı’ndan 22 metre daha uzun, Paris’teki Eyfel Kulesi’ndense epeyce kısa olacak. Dev anıtın üstüne çıkılıp Londra’ya kuşbakışı bakılabilecek. 56 aday arasından seçilen anıta saatte 700 insan çıkabilecek.

İngiltere basını, Londra Belediye başkanı Boris Johnson’un projeye şeklinden ötürü ‘Nargile Kulesi’ adını taktığını yazıyor. Takma adlardan biri de Eyfel’e göndermeyle Eyeful (Göz alıcı) Kulesi. Ancak 19 milyon sterline mal olacak, 115 metre yüksekliğindeki yapının maliyetinin 16 milyon sterlinlik kısmını, çelik devi ArcelorMittal firmasının sahibi, Avrupa’nın en zengin adamı Lakshmi Mittal karşılayacağı için kulenin resmi adı ‘ArcelorMittal Orbit’ (ArcelorMittal Yörüngesi) olacak.


Ödüllü sanatçının tasarımı

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, bu anıtın Olimpiyat’ın ardından da Londra’nın simgesi olmasını istediklerini söyledi. 70’lerin ikinci yarısından itibaren boyut, renk ve boşluk kavramı konusundaki cesur denemeleri sayesinde çağdaş heykel sanatının en tanınan isimlerinden biri olan Bombay doğumlu sanatçı Anish Kapoor, 1991’de modern sanat dalında verilen en önemli ödüllerden Turner Ödülü’nün sahibi oldu. 55 yaşındaki Kapoor, 1973 yılından beri Londra’da yaşıyor.


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