Olimpiyat Şampiyonu Taylan, yeniden doğdu



Romanya’da gerçekleştirlen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 48 kiloda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanan Nurcan Taylan, podyumlara dönüşünün kendisini mutlu ettiğini söyledi.





Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, kötü günleri geride bırakarak sporda yeni bir sayfa açtığını söyledi.



Nurcan Taylan, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak podyumlara döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.



Sporda başarının yanında başarısızlığın da olduğunu ve bunu geçmişte yaşadığını ifade eden milli sporcu, yaşadığı sakatlığın ardından 2 aylık kampla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını hatırlattı.



Avrupa Şampiyonası'na çok iddialı gitmediğini belirten Nurcan Taylan, ''Dünya Şampiyonası'nda iyi olacağımı düşünüyordum. Fakat performansım iyiydi ve takımda yer aldım. Gittim, yarıştım ülkeme 3 altın madalya ile döndüm. Önümüzde 2012 Olimpiyatları'na giden bir yolculuk var. Bu ilk adımdı, bunun devamı gelecek ve güzel dereceler elde edeceğim'' diye konuştu.