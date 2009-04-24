T24 LogoT24 Logo
Spor

Olimpiyat Şampiyonu Taylan, yeniden doğdu

24 Nisan 2009 17:14


Romanya’da gerçekleştirlen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 48 kiloda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanan Nurcan Taylan, podyumlara dönüşünün kendisini mutlu ettiğini söyledi. 


Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, kötü günleri geride bırakarak sporda yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Nurcan Taylan, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak podyumlara döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Sporda başarının yanında başarısızlığın da olduğunu ve bunu geçmişte yaşadığını ifade eden milli sporcu, yaşadığı sakatlığın ardından 2 aylık kampla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası'na çok iddialı gitmediğini belirten Nurcan Taylan, ''Dünya Şampiyonası'nda iyi olacağımı düşünüyordum. Fakat performansım iyiydi ve takımda yer aldım. Gittim, yarıştım ülkeme 3 altın madalya ile döndüm. Önümüzde 2012 Olimpiyatları'na giden bir yolculuk var. Bu ilk adımdı, bunun devamı gelecek ve güzel dereceler elde edeceğim'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24