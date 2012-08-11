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Spor

Olimpiyat şampiyonu Servet 15 milyonu reddetti

Londra Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran tekvandocu Servet Tazegül’e, Almanya ve Singapur’dan servet niteliğinde bir teklif geldi

11 Ağustos 2012 12:40

Tekvandoda altın madalya kazanan Servet Tazegül’e ülkeleri adına yarışması için Singapur ve Almanya 15 milyon dolar vaat etti. O “Ben Türkiye için dövüşürüm” dedi

Londra Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran tekvandocu Servet Tazegül’e, Singapur’dan servet niteliğinde bir teklif geldi.

Singapur, 10-15 milyon dolar transfer ücreti önerdiği Türk sporcuya, “Ülkemiz adına yarışsın, ona kral hayatı yaşatalım” mesajını iletti.

Yine Servet’in doğduğu ülke olan Almanya da kendi bayrağı altında yarıştırabilmek için tekvandocuya ömür boyu aylık, villa ve lüks araç teklifinde bulunmuştu. 

Bu cazip önerileri reddeden Servet Tazegül, “Singapur’un teklif ettiği para çok uçuk bir rakam. Ama ben Türküm ve Türk Milli Takımı adına dövüşürüm. Almanya adına dövüşen Türk arkadaşlarım şu an mutsuzlar. Ay yıldızlı bayrak altındaki mutluluğu ve sevinci yaşayamıyorlar” dedi.

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