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Spor

Olimpiyat şampiyonu Quinon intihar etti PARİS (A.A)

18 Ağustos 2011 17:57

-Olimpiyat şampiyonu Quinon intihar etti PARİS (A.A) - 18.08.2011 - Los Angeles'da 1984'te düzenlenen olimpiyatlarda sırıkla atlamada altın madalya kazanan Fransız atlet Pierre Quinon intihar etti. Fransa Atletizm Federasyonunun açıklamasında, 49 yaşındaki Quinon'un dün intihar ederek hayatına son verdiği belirtildi. Quinon, 1992'de atletizmi bırakmasının ardından Fransa'nın güneyindeki Var bölgesine yerleşmiş ve ticarete atılmıştı. Pierre Quinon, sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonu olan ilk Fransız olma unvanını kazanmıştı.

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