T24 LogoT24 Logo
Dünya

Olimpiyat şampiyonu Phelps gözaltına alındı

Olimpiyat şampiyonu yüzücü Michael Phelps alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı

01 Ekim 2014 01:43

2008 Olimpiyatlarında 8 altın madalya kazanarak tarihe geçen Amerikalı yüzücü Michael Phelps, ABD'nin Maryland eyaletinin başkenti Baltimore'da, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Maryland Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamada, şampiyon yüzücü Phelps'in, salı günü sabaha karşı Baltimore'da tüneldeyken hız limitini aşıp, bulunduğu çift şeritli hattan çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ve yapılan alkol testinde alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Baltimore'da 72 kilometre hız limiti olan yolda, 134 kilometre hızla seyretmesi nedeniyle radara yakalanan Phelps'in, polis tarafından gözaltına alındığı sırada zorluk çıkarmadığı kaydedildi.

2004 yılında aynı nedenle gözaltına alınan Phleps, mahkemede savcıların iyi halini göz önünde bulundurulmasıyla, 18 ay süren denetimli serbestlik sonrasında özgür kalmıştı.

ETİKETLER

olimpiyat şampiyonumichael phelpsgözaltıalkollü araçşampiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24