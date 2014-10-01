Olimpiyat şampiyonu Phelps gözaltına alındı

2008 Olimpiyatlarında 8 altın madalya kazanarak tarihe geçen Amerikalı yüzücü Michael Phelps, ABD'nin Maryland eyaletinin başkenti Baltimore'da, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Maryland Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamada, şampiyon yüzücü Phelps'in, salı günü sabaha karşı Baltimore'da tüneldeyken hız limitini aşıp, bulunduğu çift şeritli hattan çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ve yapılan alkol testinde alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Baltimore'da 72 kilometre hız limiti olan yolda, 134 kilometre hızla seyretmesi nedeniyle radara yakalanan Phelps'in, polis tarafından gözaltına alındığı sırada zorluk çıkarmadığı kaydedildi.

2004 yılında aynı nedenle gözaltına alınan Phleps, mahkemede savcıların iyi halini göz önünde bulundurulmasıyla, 18 ay süren denetimli serbestlik sonrasında özgür kalmıştı.