Olimpiyat şampiyonu Mack Horton'u hayranı kurtardı!

Olimpiyat şampiyonu yüzücü Avustralyalı Mack Horton, ismi açıklanmayan dikkatli hayranı sayesinde cilt kanseri olduğunu öğrendi. Horton, hayatını kurtaran hayranına teşekkür etti.

Olimpik yüzücü Mack Horton'ın dikkatli bir hayranı, sporcunun yıllar içerisinde büyüyen benini fark etti.

Habertürk'ün haberine göre, Horton'ı televizyonda izleyen fanı, Mack Horton'ın göğsündeki büyük ve koyu renkli beni fark etti ve yüzme ekibinin doktoruna email attı.

Beni kontrol edilen Mack Horton'ın gerçekten de kanser olduğu tespit edildi.

Kötü huylu bir kanser türü olan melanom teşhisi konulan Mack Horton'ın beni ameliyatla alındı. Horton, keskin gözlü hayranına iyi niyetinden dolayı teşekkür etti.