T24 LogoT24 Logo
Spor

Olimpiyat şampiyonu kamp odasında ölü bulundu

ABD'li olimpiyat şampiyonu kızakçı Steven Holcomb, milli takım kampındaki odasında ölü bulundu

07 Mayıs 2017 19:10

ABD'li olimpiyat şampiyonu kızakçı Steven Holcomb, milli takım kampındaki odasında ölü bulundu.

ABD Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Holcomb'ın milli takımın New York'ta bulunan olimpik antrenman tesislerindeki odasında ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen komitenin üst yöneticisi Scott Blackmun, Holcomb'ın ölümünün tüm olimpiyat ailesi için üzücü bir kayıp olduğunu belirterek, "Steven, harika bir sporcuydu. Azmi ve başarıları, hepimize ilham kaynağı oldu. Dualarımız ve iyi dileklerimiz tüm kızak sporu camiası ve Steven'ın ailesiyle." ifadelerini kullandı.

Holcomb, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya kazanmıştı. ABD'li kızakçı, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda ise 2'li ve 4'lü bobsled kategorilerinde bronz madalya elde etmişti.

ETİKETLER

Olimpiyat şampiyonuölü bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24