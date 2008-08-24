Olimpiyat şampiyonu Çin

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapan Çin Halk Cumhuriyeti, 35 altın, 13'er gümüş ve bronz olmak üzere, toplam 100 madalyayla oyunları lider tamamladı. Pekin-2008'in son gününde 7 dalda verilen toplam 12 madalyanın da listeye eklenmesiyle, oyunların madalya sıralaması belirlendi. .Evsahibi Çin, 35 altın, 13'er gümüş ve bronz madalya olmak üzere, toplam 100 madalyayla ilk sırada yer alırken, toplam madalya sayısı Çin'den 10 fazla olan ABD, 19 altın, 21 gümüş, 25 bronz olmak üzere 110 madalyayla 2. sırada bulunuyor.Türkiye, 1 altın (güreş), 4 gümüş (atletizm, tekvando, halter) ve 3 bronz (boks, tekvando, güreş), toplamda da 8 madalya ile 37. sıraya oturdu. Türkiye, Atina-2004'de 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya almış ve oyunları, 22. sırada tamamlamıştı.Son 3 olimpiyattır lider konumda olan ABD, bu oyunlarda tahtını Çin'e kaptırırken, kendisi 2. sıraya geriledi. Öte yandan ABD, Atina-2004'ün lideri olmasına karşın, 35'i altın olmak üzere toplam 103 ile bu yılkinden daha az madalya almıştı.Tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu olan Çin, geçen olimpiyatın ikincisiydi, Seul-1988'i ise 5 altın madalya ile tamamlayabilmişti. Çin, olimpiyat tarihinde, 51 adet ile en çok altın madalya alan 2. ülke oldu. Bu alanda rekor, Seul-1988'de 55 altın madalyayla eski SSCB'ye ati.