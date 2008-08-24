T24 LogoT24 Logo
Spor

Olimpiyat şampiyonu Çin

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları sona erdi. Genel madalya sıralamasında ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken, Türkiye olimpiyatları 37. sırada tamamladı.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapan Çin Halk Cumhuriyeti, 35 altın, 13'er gümüş ve bronz olmak üzere, toplam 100 madalyayla oyunları lider tamamladı. Pekin-2008'in son gününde 7 dalda verilen toplam 12 madalyanın da listeye eklenmesiyle, oyunların madalya sıralaması belirlendi. .




Evsahibi Çin, 35 altın, 13'er gümüş ve bronz madalya olmak üzere, toplam 100 madalyayla ilk sırada yer alırken, toplam madalya sayısı Çin'den 10 fazla olan ABD, 19 altın, 21 gümüş, 25 bronz olmak üzere 110 madalyayla 2. sırada bulunuyor.

Türkiye, 1 altın (güreş), 4 gümüş (atletizm, tekvando, halter) ve 3 bronz (boks, tekvando, güreş), toplamda da 8 madalya ile 37. sıraya oturdu. Türkiye, Atina-2004'de 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya almış ve oyunları, 22. sırada tamamlamıştı.

ABD ile Çin yer değiştirdi

Son 3 olimpiyattır lider konumda olan ABD, bu oyunlarda tahtını Çin'e kaptırırken, kendisi 2. sıraya geriledi. Öte yandan ABD, Atina-2004'ün lideri olmasına karşın, 35'i altın olmak üzere toplam 103 ile bu yılkinden daha az madalya almıştı.

Tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu olan Çin, geçen olimpiyatın ikincisiydi, Seul-1988'i ise 5 altın madalya ile tamamlayabilmişti. Çin, olimpiyat tarihinde, 51 adet ile en çok altın madalya alan 2. ülke oldu. Bu alanda rekor, Seul-1988'de 55 altın madalyayla eski SSCB'ye ati.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24