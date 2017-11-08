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Spor

Olimpiyat şampiyonu atlete 4 yıl men; gerekçe doping

32 yaşındaki atlet, yasaklı maddeyi 'dış gebelik' nedeniyle kullandığını söyledi

08 Kasım 2017 18:56

Kenya Dopingle Mücadele Ajansı, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu atlet Jemima Sumgong'a 4 yıl men cezası verdi.

Kenya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (ADAK) yapılan açıklamada, daha önce doping yaptığı tespit edilen Kenyalı atlete spordan 4 yıl men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Jemima Sumgong'un savunmasının gerçekçi bulunmadığı ve bu nedenle söz konusu cezaya çarptırıldığı vurgulandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından geçen nisan ayında doping yaptığı tespit edilen Kenyalı atlet, dış gebelik gerekçesiyle yasaklı "eritropoetin" maddesinin hastanede kendisine verildiğini iddia etmişti.

Sumgong'un savunmasını değerlendiren ADAK, hamilelik döneminde bu konu hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle 32 yaşındaki atletin iddiasını kabul etmedi.

Sumgong, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği derece ile Kenya'ya kadınlar maraton kategorisinde olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandıran sporcu olmuştu.

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