Olimpiyat oyunları için İstanbul'a 25 yeni tesis yapılacak

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, olimpiyatlar için İstanbul'a 25 yeni tesisin yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

2020 Olimpiyatları'na yapılan başvuruyla ilgili Kılıç, "Geçmişte yaptığımız adaylık başvurularından öğrendilerimizin üstüne koyduk" diye söze başlarken, "Şu dönemde ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde önemli bir avantajımız var. İstanbul olursa, halkı müslüman ve yönetim şekli demokrasi olan bir ülke ilk kez olimpiyat düzenlemiş olacak" şeklinde konuştu.

"Başbakanın garanti vermesi çok büyük bir kazanım" diyen Kılıç, "İstanbul bütün vaatlerini yerine getirebilecek bir şehir. İstanbul'da mevcut 11 tesis olimpiyatlarda kulanılacak. İstanbul'a olimpiyat için 25 yeni tesis kazandıracağız. Haydarpaşa'da olimpiyatların açılış seremonisini yapacağız. Haydarpaşa'da 100 bin kişilik sökülebilir bir stat yapacağız" dedi.

Kılıç, Bütün enerjimizi 2020 olimpiyat adaylığına yönelttik, başka bir hedefimiz yok. Milli olimpiyat komitesi daha aktif olmalı, spor devlet elinden çıkmalı. Spor Türkiye'de kamu finansmanıyla sürdürülüyor, yeni kaynaklar oluşturulmalı" diye konuştu.

Bakan Suat Kılıç, "2012 Londra Olimpiyatları'na katılımcı sayımız rekor düzeyde olacak" dedi.

"Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun yönetiminde tek başına bırakılmamalı, desteklenmeli' diyen Kılıç, "Şike davası sürecinde herkesin ve benim beklentim adaletin tecelli etmesi" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında bilgi köprüsü var. UEFA'nın sessizliği kopukluk göstergesi değil. Yeni dönemde UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerin daha da sıklaştırılması gerekiyor. Türkiye'de futbola yönelik bilginin soğutulmaması, futbolseverlerin soğutulmaması lazım" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Abdullah Avcı'yı ilk sınavında bu kadar cesur olduğu için tebrik ediyorum. Hocanın adaletinin tartışılmaması lazım, Abdullah hoca en adil kadroyu çıkardı denilmesi lazım. Abdullah hocanınn önünü açmak lazım" dedi.

Kılıç, İllerdeki futbol okulları için bakanlıktan bütçe ayırdıklarını da sözlerine ekledi.