"Olimpiyat Oyunları bu yaz da yapılamayabilir"

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üst düzey üyelerinden Dick Pound, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yaz da gerçekleşebileceğinden emin olmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan Pound, Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin oyunların gerçekleşmesini engelleyebileceğini söyledi.

Organizatörler ve IOC Başkanı Thomas Bach, organizasyonun ikinci defa ertelenmesinin mümkün olmadığı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve oyunların bu yıl gerçekleşeceğini söylemişti.

Ancak Tokyo, geçen haftalarda Japonya'da başlayan üçüncü Koronavirüs dalgasının merkezi haline gelmişti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları geçen yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.