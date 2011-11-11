Olimpiyat meşalesinin güzergâhı açıklandı

T24 - 2012 Londra Olimpiyatları'nın başlangıcını ilan edecek olimpiyat meşalesinin stada ulaşmadan önce kat edeceği yaklaşık on üç bin kilometre uzunluğunda rota belli oldu.



Buna göre olimpiyat meşalesi yetmiş gün sürecek yolculuğunda İngiltere'nin Stonehenge ve İskoçya'nın Loch Ness gölü gibi sembolik noktalarından geçecek.



Olimpiyat meşalesi İngiltere'deki yolculuğuna 19 Mayıs günü başlayacak ve Londra'daki Olimpiyat Stadyumu'na 27 Temmuz günü ulaşmış olacak.



Toplamda bin on sekiz önemli noktadan geçecek meşaleyi sekiz bin kişi taşıyacak.



Meşale açılış seremonisi için Olimpiyat Stadı'na ulaştığında İngiltere içinde yaklaşık on üç bin kilometrelik yol kat etmiş olacak.



Olimpiyat meşalesinin rotasını belirleyen organizasyon yetkilileri 13.000 kilometrelik rotanın, İngiltere ve İskoçya'daki tüm mahalli idare birimlerinden geçerek, nüfusunun yüzde doksan beşinin yaşamakta olduğu alanların yaklaşık on kilometre yakının geçmiş olacağını belirttiler.



Meşaleyi taşıyacak kişilerin yarısından fazlasının on iki ile yirmi dört yaş arasındaki gençlerden oluşacağını açıklayan organizasyon yetkilileri, meşalenin hava, kara ve deniz yoluyla taşınmasını planladıklarını belirttiler.



Olimpiyat meşalesinin geçeceği rotanın sokak detaylarının ise ileriki tarihlerde açıklanacağı belirtildi.

