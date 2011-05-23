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Spor

OLİMPİYAT MEŞALESİ İSTANBUL'A GETİRİLECEK ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 19:51

-OLİMPİYAT MEŞALESİ İSTANBUL'A GETİRİLECEK ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Trabzon'da 23-30 Temmuz arasında düzenlenecek 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın (EYOF) meşalesi yarın törenle Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakılacak, hiç söndürülmeden uçakla İstanbul'a getirilecek. EYOF meşalesi, yarın Atina'da düzenlenecek geleneksel törende, mercekle yakılacak. Özel bir fener sayesinde hiç söndürülmeyecek meşale, ''business'' sınıfta, özel bir bölmede uçakla Türkiye'ye getirilecek. Meşale, İngiltere'den özel getirtildi. TSİ 12.00'de ilk modern olimpiyatların yapıldığı stat olan Atina Panathenaic Stadı'nda düzenlenecek törene, EYOF Genel Koordinatörü Nihat Doker, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Asbaşkanı Türker Arslan, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'ın danışmanları Murat Kaya ve Ömer Gürsoy, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerif Özgür ile Trabzonlu atlet Sevda Hanım Seyis de hazır bulunacak. Meşaleyi teslim alacak kafile, meşaleyle birlikte yarın TSİ 19.25'te İstanbul'a hareket edecek.

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