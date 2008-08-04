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Spor

Olimpiyat meşalesi İstanbul'a geliyor

8-24 Ağustos tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, 3 Nisan'da İstanbul'dan geçecek.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İstanbul'da 3 Nisan'da düzenlenecek 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları Meşale Koşusu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılan toplantıya Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da katıldı.

"Ateşi yak, hayali paylaş!" sloganıyla düzenlenecek meşale koşusunun güzergahı İpek Yolu'ndan esinlenerek oluşturuldu. Olimpiyat meşalesi tüm dünyada 22.000 kişinin katılımıyla, 130 günde beş kıtayı dolaşarak 137 bin kilometrelil yol katedecek.

Yunanistanın Olimpia şehrinde 25 Mart'ta yakılacak olimpiyat meşalesi, 31 Mart'ta Pekin'e varacak. Daha sonra Almaati kenti üzerinden, 3 Nisan 2008 tarihinde İstanbul'a ulaşacak.

Koşunun ikinci ayağı olan İstanbul parkuru Sultanahmet Meydanı'ndan başlayarak, iki kıta arasında turunu attıktan sonra Taksim'de son bulacak.

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