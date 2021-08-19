Olimpiyat madalyasını izinsiz bir şekilde ısıran Japon Belediye Başkanı'nın maaşında kesinti önerildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Nagoya kenti Belediye Başkanı Takashi Kawamura, sporcunun altın madalyasını ısırması nedeniyle 3 ay maaş almamaya hazır olduğunu duyurdu.

Takashi, basına yaptığı açıklamada, yüzme branşında altın madalya kazanan Miu Goto'nun madalyasını ısırdığı için "ahlaki olarak sorumlu hissettiğini ve kendisini ağır cezayla uyarmak istediğini" söyledi.