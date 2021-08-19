Olimpiyat madalyasını izinsiz bir şekilde ısıran Japon Belediye Başkanı'nın maaşında kesinti önerildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Nagoya kenti Belediye Başkanı Takashi Kawamura, sporcunun altın madalyasını ısırması nedeniyle 3 ay maaş almamaya hazır olduğunu duyurdu.
Takashi, basına yaptığı açıklamada, yüzme branşında altın madalya kazanan Miu Goto'nun madalyasını ısırdığı için "ahlaki olarak sorumlu hissettiğini ve kendisini ağır cezayla uyarmak istediğini" söyledi.
Olimpiyat şampiyonu sporcuya karşı "uygunsuz davranış"da bulunduğunu kabul eden Takashi, olayın ardından bir de "tacize karşı bilinçlendirme atölyesine" katıldığını belirtti.