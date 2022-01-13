Olimpiyat madalyalı atlet Lendore hayatını kaybetti

Olimpiyat madalyalı Trinidad ve Tobago doğumlu atlet Deon Lendore'nin pazartesi günü meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Başarılı atlet 29 yaşındaydı.

Lendore'nin iki senedir gönüllü asistan koç olarak çalıştığı Texas A&M Üniversitesi'nden yapılan açıklamada atletin antrenmandan evine dönerken bir kazaya karıştığı bildirildi.

Üç farklı Olimpiyat'ta yarışan Lendore, 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı.

Trinidad ve Tobago Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada, "Pistte ve pist dışında hepimiz için ilham ve motivasyon kaynağı olan üç kez Olimpiyat ve Olimpiyat ve Dünya Şampiyonaları bronz madalya sahibi Deon Lendore'un yıkıcı ve zamansız kaybından duyduğumuz üzüntüyü kelimeler yeterince ifade edemez" dedi