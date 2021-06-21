Olimpiyat Köyü, sporcular için hazırlanıyor: Kartondan geri dönüştürülebilir yataklarda kalacaklar, sıkı maske kuralları uygulanacak

Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, 23 Temmuz'da başlayacak olimpiyat oyunları öncesi atletlerin kalacağı Olimpiyat Köyü'nün fotoğraflarını paylaştı. 11 bin atlet, müsabakalar boyunca geri dönüştürülebilir karton yatakların olduğu odalarda, sıkı Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kalacak.

The Independent'ta yer alan habere göre, dünya genelinde Koronavirüs endişelerinin sürdüğü bir dönemde düzenlenmesi tartışmalara neden olan Tokyo Olimpiyatları boyunca sporcuların konaklayacağı Olimpiyat Köyü'nden fotoğraflar paylaşıldı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde, Olimpiyat Köyü'ne ulaşan sporcular her gün PCR testi verecek. Kurallar çerçevesinde Olimpiyatlar boyunca şarkı söylemek ve bağırmak yasaklandı. Tokyo 2020 sporcular köyünün yetkilisi Saburo Kawabuchi "Buranın bir sporcuların unutamayacağı bir köy olmasını istiyoruz ancak sporcular maskeyle ilgili çok sıkı kurallara uymak zorunda. Yemek yemek, antrenman yapmak, uyumak dışındaki tüm zamanlarda maske takmalarını bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs nedeniyle sporcular için hazırlanan 4500 kişi kapasiteli yemek alanı da kullanılmayacak. Sporculardan tek başlarına yemek yemeleri istenecek.

Tokyo Olimpiyatları organizatörlerinin paylaştığı fotoğraflarda da tek ve iki kişilik seçenekleri olan odalarda kartondan yapılmış geri dönüştürülebilir yataklar olduğu görüldü.

Olimpiyat Köyü'nde sporcular için bir alışveriş alanı da hazırlandı.