Olimpiyat Komitesi'ne Alman başkan

Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Asbaşkanı Thomas Bach, 119 yıllık tarihe sahip IOC'nin dokuzuncu başkanı oldu.

Olimpiyat şampiyonu ilk başkan olarak da IOC tarihine geçen eski eskrimci 59 yaşındaki Thomas Bach, 71 yaşındaki Belçikalı Jacques Rogge'un halefi oldu. Bach, 1976 Montreal Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

Diğer 5 aday, açık hava ve salon sırıkla atlama erkekler dünya rekoru hala kırılamayan eski atlet ve 2008'den bu yana IOC üyesi olan Ukraynalı Sergei Bubka, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda Banco Popular ismiyle faaliyet gösteren bankanın da bünyesinde bulunduğu Popular Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve IOC Mali Komisyon Başkanı Porto Rikolu Richard Carrion, Singapurlu IOC Asbaşkanı Ng Ser Miang, Uluslararası Kürek

Federasyonu Başkanı İsviçreli Denis Oswald ve Uluslararası Boks Federasyonu Başkanı Tayvanlı Ching-Kuo Wu idi.



İkinci turda seçildi



Elektronik ortamda gizli yapılan oylamanın ilk turunda altışar ile Tayvanlı Wu ve Singapurlu Miang en az oyu aldı. Eşit oy nedeniyle iki isim arasında yeniden oylama yapıldı. Bu oylama sonucunda da 93 üyenin 36'sının oyunu alan Wu elendi. 56 oy alan Miang ise yoluna devam etti.

İkinci turda beş aday arasında geçen yarışta ise Bach, 49 oyla başkan seçildi. Richard Carrion'un 29 oy aldığı seçimde, Miang 6, Oswald 5 ve Bubka 4 oyda kaldı.

Bu arada Bach, ilk turda da 43 oy alarak en yakın takipçisi Richard Carrion'a 20 oy fark attı.

Sekiz yıllığına seçilen Bach'ın görev süresi, bir kereliğine mahsus olmak üzere 4 yıl uzatılabilecek.



Avrupalı başkan geleneği



Bu arada 1894 yılında kurulan IOC'nin biri (ABD'li Avery Brundage/1952-1972) hariç sekiz başkanı, Avrupa kıtasındandı. Bach ile Avrupalı başkan geleneği devam etti.

Bach'ın selefi Rogge, IOC'nin 2001 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 112'inci oturumunda seçilmişti.

Bach, sonuçlar açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada, "Sevgili arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür etmek isterim. Bu, kuvvetli inancın ve güvenin bir işaretidir" dedi.

IOC Başkanı olmanın gerektirdiği büyük sorumlulukların farkında olduğunu dile getiren Bach, "Bu da beni mütevazı yapıyor. 'Farklılıklar içinde birlik' sloganımla başkanlığı yürüteceğim. Olimpik hareketin tüm paydaşlarının farklı ilgilerini dengelemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye devam etti.



Deutsche Welle Türkçe