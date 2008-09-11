Olimpiyat Komitesi hiçbir iş yapmıyor

Hıncal Uluç bugün köşesinde Olimpiyat Komitesi’nin çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Olimpik hezimette günahkârların en büyüğüdür.

Milleti yıllardır bir hayalle uyutup, şeflerine dünya gezileri hazırlamak dışında hiçbir işe yaramadıklarından.. " şeklinde serzenişte buılundu.





Gazeteci Hıncal Uluç bugün köşesinde Olimpiyat Komitesi’nin çalışmalarına ilişkin Mümtaz Soysal’ın 27 Ağustos tarihinde Cumhuriyet gazetesi yer alan yazısına dikkat çekerek, “Olimpiyat fiyaskosunun asıl, baş, en önde gelen sorumlusu, o çok hantal ve işe yaramaz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'dir,” değerlendirmesinde bulundu.



Uluç, yazısında Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye’de olimpizmin gelişmesi yönünde hiçbir adım atmadığının da altını çizerek, “Olimpik sporların tanıtımı, yayılması, medyada yer alması, çocukların, gençlerin Olimpik sporlara yönelmesi konusunda çok şeyler yapılabilirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyonlarla işbirliğine girebilirdi. Komite Başkanı Togay Bayatlı, Dünya Spor Yazarları Derneği Başkanlığına yükselmiş bir gazeteci olduğundan, medyanın Olimpik Sporlara daha fazla yer ayırması için planlar, programlar hazırlanabilir, en azından halkın vergileri ile yaşayan ve reyting kaygısı olmayan TRT'nin özel TV'lerle sidik yarışı içinde futbol kurbanı olmasının önüne geçilir, Olimpik sporlarla ilgili naklen yayınlar, haber programları yapması sağlanabilirdi,” gibi proelerin hayata geçirilmediğinden dem vurdu.



"Olimpiyat evi kambur"



Uluç ayrıca, Ataköy'de bulunan Olimpiyat Evi'nin halen tamamlanamamış olmasına da gönderme de bulunarak, "Çünkü komitede bir spor olgusu yoktu ki, planı, programı, öncelikleri olsun. Adı Olimpiyat olan komitenin olimpizmden haberi yoktu."



Uluç Olimpiyat stadyumu'nun da başarısız bir yapıl olduğunu ve yıkılması gerektiğini savunurken konuyla ilgili şu örneği verdi; "İngiltere, geçmişte Olimpiyatlar için yaptığı 100 bin kişilik White City Stadı'nı, çağdışı kaldığı için yıktı. Dünya futbolunun Mekkesi Wembley ayni gerekçeyle yıkıldı. Daha yapılırken çağdışı olan bizimki geçen seneler içinde tam fiyaskoya dönüştüğü halde vergilerimizi çalmaya devam ediyor. "

