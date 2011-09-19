-Olimpiyat hedefimiz bitmedi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende iyi sonuçlar alındığını, ancak serbest stilde alınan başarısızlığa rağmen olimpiyat hedeflerinin bitmediğini söyledi. Bekir Çeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grekoromen stilde 7 sıkletten 4'ünde 2012 Londra Olimpiyatları için vize aldıklarını dile getirerek, ''Evet, serbest stilde başarısız olduk, çok üzgünüz. Ancak serbestte de olimpiyat hedefimiz bitmedi. Londra Olimpiyatları'nda serbestte de 7'de 7 yapacağız. Tüm sıkletlerde orada olacağız'' sözünü verdi. Serbest stilde yeni bir oluşuma gideceklerini anlatan Çeker, olimpiyatlarda madalya almak için iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayacaklarını söyledi. -Organizasyon tarihe geçti- Başkan Çeker, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın organizasyon başarısı açısından tarihe geçtiğini ifade etti. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) Başkanı Raphael Martinetti ve şampiyonaya katılan bütün ülkelerin organizasyon nedeniyle kendisini tebrik ettiğini anlatan başkan Çeker, ''Aslında bunu ben değil, misafir ülkelerin delegasyonu söylüyor. Hepsi bu organizasyonun tarihe geçtiğini ifade ediyorlar. Şampiyonadan yüzümüzün akıyla çıktığımız için mutluyuz'' şeklinde konuştu.