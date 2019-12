-OLİMPİYAT BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, resmi açılış töreni sürüyor. Kültürel etkinlik bölümünün ardından resmi tören İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Sunucu Korhan Abay, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajını okudu. Gül'ün mesajının ardından bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sözlerine,''49 ülkeden Trabzon'a gelen 4 bini aşkın sporcu ve bu geceye varlıkları coşkuları sevgileriyle ilgileriyle büyük değer katan çok değerli Trabzonlular. Sevgi ve saygıyla sizleri selamlıyorum'' diyerek başladı. Bu gecenin sadece Trabzon değil Türkiye açısından çok büyük bir önem ve anlam taşıdığını vurgulayan Kılıç, ''Cumhuriyet tarihinde ilk defa olimpiyat meşalesi ve olimpiyat bayrağı 11. Avrupa Gençlik Olimpiyatları sayesinde Trabzon'a ve Trabzon ile birlikte Türkiye'mize giriş yapmış oluyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' ifadesini kullandı. Bu eşsiz organizasyona Trabzon ve Türkiye'nin ev sahipliği yapmasında en büyük payın, emeğin 61. hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle konuştu: ''Son yıllarda ekonomide, diplomaside büyük atılım yapan ülkemiz, artık çok büyük, başarılması zor uluslararası organizasyonun altından başarıyla kalkabiliyor. Her saha, zeminde rüşdünü ispat edebiliyor. 11. Avrupa Gençlik Oyunları kapsamında Trabzonumuz'a 7 bin 500 kişilik spor salonundan, kapalı olimpik yüzme havuzlarına kadar her alanda yatırımların yapılmasında hükümetimiz büyük fedakarlıklarla katkı sağlamıştır.'' Başbakan Erdoğan'ın önünde konuşmanın bir anlamı olmadığını söyleyen Kılıç, ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Türk gençliğinin spor organizasyonlarının, evrensel sevgi, barışın ve kardeşliğin dili olan her türlü spor faaliyetinin her zeminde arkasında olacaktır. Siz sevgili Trabzon halkını, sporcularımızı, 49 ülkede Türkiye'ye gelen sporcuları, uluslararası çok değerli üyeleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonun hep birlikte Türkiye ve Trabzon'a hayırlı olmasını diliyorum. Sağolun varolun. '' -NORVEÇ VE TÜRKİYE İÇİN SAYGI DURUŞU- Kılıç'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkanı Patrick Hickey, kısa bir konuşma yaparak Norveç'te yaşanan terör saldırıları nedeniyle herkesi saygı duruşuna davet etti. Sporculara da seslenen Hickey, ''Olimpiyatın keyfini ve Trabzon'un misafirperverliğinin tadını çıkarın'' dedi. -TÜRKİYE'DE İLK KEZ OLİMPİYAT BAYRAĞI DALGALANDI- Olimpiyat Bayrağı Türkiye'de ilk kez göndere çekildi. Daha sonra Furkan Şen sporcular, Ali Şakacı ise hakemler adına yemin etti. 9 branşı temsilen sporcular sahaya davet edildi. Olimpiyat meşalesi, Trabzonlu Avrupa Şampiyonu milli boksör Fatih Keleş tarafından Faroz Mahallesi'nden yola çıkarılarak Hüseyin Avni Aker Stadı'na getirildi. Keleş, alkışlar eşliğinde meşaleyi daha sonra engelli yüzücü Beytullah Eroğlu'na verdi. Kolları olmayan Eroğlu, meşaleyi gövdesine bağlanan bir aparat aracılığıyla bir süre taşıdı. Daha sonra milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, aldığı meşaleyi Trabzonlu dünya şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi'ye teslim etti. Çebi ve beraberindeki milli sporcular, 9 branşı temsil eden sporcularla sahanın ortasındaki havuzda olimpiyat ateşini yaktılar. Havuzda yanan ateşin ardından Hüseyin Avni Aker Stadı'nın dış bölümünde bulunan olimpiyat meşalesi bir mekanizmayla ateşlendi.