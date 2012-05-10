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Spor

Olimpiyat ateşi Yunanistan'da yakıldı

Olimpiyat meşalesi önce Yunanistan'da dolaşacak, ardından çeşitli ülkeleri geçerek 27 Temmuz'daki Londra Olimpiyat Oyunlarına ulaşacak

10 Mayıs 2012 15:40

2012 Londra Olimpiyat Oyunları meşalesi, Yunanistan'ın Olimpia kasabasındaki geleneksel törenin ardından yakıldı.

Tarihi Olimpia kasabasındaki 2500 yıllık Hera Tapınağı'nda, Yunanistan Olimpiyat Komitesi (HOC) tarafından düzenlenen törende, ilk ateş baş rahibe kıyafetli Ino Menegaki tarafından ilk meşaleyi taşıyacak Dünya Yüzme Şampiyonu Spyros Gianniotis'e verildi.

Olimpiyat meşalesi önce Yunanistan'da dolaşacak, ardından çeşitli ülkeleri geçerek 27 Temmuz'daki Londra Olimpiyat Oyunlarına ulaşacak.

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