Olimpiyat adayları İstanbul'da







2016 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma yarışı bugün kritik bir aşamaya giriyor.



Rıo'daki Maracana Stadyumunda 2007 Amerikan oyunları gerçekleştirilmişti



Ev sahipliğini talep eden 4 büyük kentin, Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro ve Madrid'in temsilcileri bugün İstanbul'da, Avrupa Olimpiyat Komitesi üyelerini etkilemeye çalışacak.



Hangi kentin kazandığına Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek. Bu komitedeki üyelerin neredeyse üçte biri de, bugün İstanbul'da toplanacak olan Avrupalı temsicilerden oluşuyor.



Adaylık süreci, ön elemenin yapıldığı Haziran ayından bu yana hızlanmış durumda.



Dört aday kentin temsilcileri dünyanın dört bir yanını dolaşarak destek toplamaya çalışıyor. Bu baş döndürücü tempo Ekim ayındaki oylamaya kadar sürecek.



Rio'nun adaylığı için faaliyet gösteren heyetin başkanı Carlos Nuzman, Olimpiyatları ilk kez Güney Amerika'ya getirmeyi hedeflediklerini söylüyor.



Nuzman, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerinin de değişim ve farklı kıtalara şans tanıma arzusunu sergilediklerini düşünüyor.



Tokyo, Madrid ve Chicago'dan yetkililer de kendilerinden emin.



Tokyo bu yılın başlarında hazırlanan ve kentlerin Olimpiyatlara ev sahipliği potansiyelini teknik açıdan değerlendiren bir raporda birinci gelmişti.



Favoriler arasında gösterilen Chicago, başkanlığı devralmaya hazırlanan Barack Obama'nın dünyada yarattığı olumlu etkiden yararlanmayı umuyor.



Madrid ise, üç yıl önce kıl payı Londra'ya yenildiğinde aldığı övgülerin bu sefer unutulmayacağını umuyor.



