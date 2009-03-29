Olimpik meşaleye 'gezi yasağı'

Olimpiyat meşalesi artık Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı kente tüm dünyayı dolaşarak getirilmeyecek.



Olimpiyat meşalesinin güzergâhı üzerinde Tibet yanlısı gösterileri yapılmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, geçtiğimiz yılki Pekin Olimpiyat Oyunları öncesinde meşalenin rotasında yaşanan sorunlardan ötürü bu kararı aldı.

Komite, bundan böyle meşalenin sadece Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülke içinde dolaştırılmasına karar verdi.



Olimpiyat meşalesi umut ve esin kaynağı olarak görülen bir sembol. Ancak geçtiğimiz yıl Londra, Paris, San Francisco ve Canberra'da meşalenin geçtiği rota üzerinde Tibet yanlısı protesto gösterileri yapılmış, göstericiler meşaleyi sporcuların ellerinden almaya çalışmıştı.



BBC spor muhabiri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin dünya genelinde televizyon ekranlarına yansıyan bu olaylar nedeniyle utanç duyduğunu belirtiyor.



Olimpiyat meşalesinin dünyayı dolaşarak oyunların yapılacağı kente getirilmesi şeklindeki uygulama 2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları öncesinde başlatılmıştı.

Kanada'nın Vancouver kentinde gelecek yıl yapılacak olan Kış Olimpiyatları'nın yetkilileri de, meşalenin Kanada içinde tutulması kararı almışlardı.

2012'de Londra'da yapılacak oyunları organize edenler de meşaleyi İngiltere sınırları dışına taşımayı düşünmüyor.

Bundan böyle Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak tüm kentlerin, meşaleyi ülke sınırları dışına çıkarmayacakları yönünde bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.





