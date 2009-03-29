T24 LogoT24 Logo
Dünya

Olimpik meşaleye 'gezi yasağı'

Olimpiyat meşalesi artık Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı kente tüm dünyayı dolaşarak getirilmeyecek.

29 Mart 2009 02:00

Olimpiyat meşalesi artık Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı kente tüm dünyayı dolaşarak getirilmeyecek.

Olimpiyat meşalesinin güzergâhı üzerinde Tibet yanlısı gösterileri yapılmıştı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, geçtiğimiz yılki Pekin Olimpiyat Oyunları öncesinde meşalenin rotasında yaşanan sorunlardan ötürü bu kararı aldı.
Komite, bundan böyle meşalenin sadece Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülke içinde dolaştırılmasına karar verdi.

Olimpiyat meşalesi umut ve esin kaynağı olarak görülen bir sembol. Ancak geçtiğimiz yıl Londra, Paris, San Francisco ve Canberra'da meşalenin geçtiği rota üzerinde Tibet yanlısı protesto gösterileri yapılmış, göstericiler meşaleyi sporcuların ellerinden almaya çalışmıştı.

BBC spor muhabiri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin dünya genelinde televizyon ekranlarına yansıyan bu olaylar nedeniyle utanç duyduğunu belirtiyor.

Olimpiyat meşalesinin dünyayı dolaşarak oyunların yapılacağı kente getirilmesi şeklindeki uygulama 2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları öncesinde başlatılmıştı.
Kanada'nın Vancouver kentinde gelecek yıl yapılacak olan Kış Olimpiyatları'nın yetkilileri de, meşalenin Kanada içinde tutulması kararı almışlardı.
2012'de Londra'da yapılacak oyunları organize edenler de meşaleyi İngiltere sınırları dışına taşımayı düşünmüyor.
Bundan böyle Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak tüm kentlerin, meşaleyi ülke sınırları dışına çıkarmayacakları yönünde bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24