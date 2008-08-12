'Olimpik İdam Yurdu'

Çin'de Olimpiyat Oyunları idmanlarının yapıldığı statlarda daha önce idam sehpalarının kurulduğu ortaya çıktı...



Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Çin'de daha 7 yıl öncesine kadar, suçluların binlerce kişinin önünde öldürülüyordu... 2001 yılında 2008 Olimpiyat Oyunları'nın Çin'e verilmesinin ardından suçluların infaz edilmesi de son buldu.



Olimpiyat Oyunları'na dahil olan antrenmanların yapıldığı Şcingşan Stadyumu'nda 8 yıl önce biri kadın 3'ü erkek 4 kişi uyuşturucu satmak yüzünden binlerce kişi önünde vurularak öldürüldü. Ayaklarında kelepçelerle, gözleri bağlı olan 4 kişi izleyenlere gösterildikten sonra stadyumun diğer ucuna götürülüp vuruldu.



Aradan 8 yıl geçti... İnfaz yeri olarak kullanılan stadyumda şimdi olimpiyat bayrakları dalgalanıyor.



'İnfaz yok' dediler ama



Sporcuların, geçmişten habersiz antrenman yaptığı stadyumda 5 yıl içinde binlerce suçlunun infaz edildiği belirtildi. Yaptığı açılış töreniyle tüm dünyayı büyüleyen Çin, infaz fotoğraflarını tarihe gömdü. Ancak insan hakları savunucuları, ülkeyi insan hakları konusunda sert bir dille eleştiriyor.



Şikâyetler üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) konu hakkında Pekin Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'ne (BOCOG) başvurdu. Komite, IOC'ye kesinlikle hiçbir stadyumda infaz yapılmadığını bildirse de Beijing Ribao gazetesinin yıllar önce yayımladığı fotoğraflar, stadyumda toplu infazların gerçekleştirildiğinin kanıtı.