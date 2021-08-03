Olimpik bisikletçi Bao Shanju ve Zhong Tianshi, Olimpiyat kurallarında ihlal sayılabilecek siyasi rozetler taktı

Olimpik bisikletçi Bao Shanju ve Zhong Tianshi, Olimpiyat kurallarının potansiyel bir ihlali olabilecek siyasi rozetler taktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Çin'e, altın madalyalı iki sporcunun neden ülkenin eski lideri Mao Zedong'un resminin bulunduğu rozetler taktığını sordu.

IOC geçen ay Olimpiyatlar tüzüğünün 50. maddesini gevşeterek, sporcuların diğer yarışmacılara saygı göstererek yapmaları koşuluyla, oyun alanında diz çökme gibi hareketlerine izin vermişti.

Ancak podyumda siyaset yapmak ya da herhangi bir siyasi figürü anmak hala yasak.

IOC sözcüsü Mark Adams, "Çin Olimpiyat Komitesi ile temasa geçtik ve onlardan durum hakkında bir rapor istedik. Konuyu araştırıyoruz" dedi.

İkilinin madalya töreninde taktığı rozetler, Çin'de alışılmadık bir durum değil. Ancak bu tarz rozetlerin takılması, "Olimpik alanlarda veya diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini veya ırksal propagandaya izin verilmez" uyarısını taşıyan Olimpik tüzüğün 50. Maddesinin olası bir ihlali.

IOC, gülle atmada gümüş madalya kazandıktan sonra Amerikalı atlet Raven Saunders'ın podyumda yaptığı hareketi de araştırdığını söyledi.

Saunders kollarını, başının üzerinde X işareti yaparak kaldırdı. Daha sonra bunun, ezilenlere destek verdiğine dair bir hareket olduğunu açıkladı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC) bu hareketin, kuralları ihlal etmediğini, çünkü bunun "sosyal adaleti destekleyen, rakiplerine saygılı, barışçıl bir ifade" olduğunu söyledi.